27-я ракетка мира Николоз Басилашвили задержан за избиение бывшей жены в присутствии ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры Грузии.

Прокуратура Грузии обвинила теннисиста в насилии в отношении бывшей жены в соответствии с подпунктом B части 2 статьи 126 Уголовного кодекса Грузии.

Следствие установило, что 21 мая 2020 года в поселке Авчала, Тбилиси, теннисистом Басилашвили на основании спора, было совершено физическое нападение на бывшую жену.

фото: sova.news

Правоохранители задержали и арестовали спортсмена. Предварительное судебное слушание по делу Басилашвили запланировано на 16 июля. Его адвокат утверждает, что Басилашвили не признает вину.

Статья, по которой заведено уголовное дело, предусматривает общественно полезный труд от 200 до 400 часов либо лишение свободы от одного года до трех лет. Обвинение уже обратилось в суд в качестве меры пресечения, требуя лишения свободы.

Прокурор Натия Гурули рассказала, что Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения назначил залог в размере 100 тысяч лари (около 840 тысяч гривен), и после его внесения Басилашвили сможет покинуть тюрьму.

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