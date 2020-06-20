На Луганщине задержали опасного террориста (фото) [ Редактировать ]
В Луганской области, 20 июня, бывший военнослужащий планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения, но служба безопасности Украины совместно с военной контрразведкой и прокуратурой предупредила эту серию терактов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Как сообщает пресс-служба Офис генерального прокурора, бывший военнослужащий проходил службу в районе операции Объединенных сил в Донецкой области в 2018-2019г.
Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе операции Объединенных сил в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в оккупационной администрации РФ в Луганской области
По данным следствия, злоумышленник собирался взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.
Он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в Рубежном на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники
Мужчину задержали, а взрывчатку нашли и изъяли. По факту минирования открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".
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