Эпичная драка: мужчина избил соперника колбасой (видео) [ Редактировать ]
Сеть взорвало видео эпичной драки, которая произошла между двумя мужчинами в супермаркете под Киевом 21 июня. Между мужчинами на кассе возник конфликт, который мгновенно перерос в драку, но оружие один из скандалистов выбрал особенное - палка колбасы, которой он начал бить второго участника конфликта. Видео мгновенно появилось в сети, сделав его "героев" узнаваемыми.
Свидетели смешной ситуации утверждают, что виновником всего является молодой парень, который спровоцировал мужчину на кассе на конфликт. Но такого исхода инцидента никто не ожидал.
На видео видно, что молодой человек пытался ударить обидчика, хотел пнуть его, но в какой-то момент не удержал равновесие и упал на ступеньки.
Напомним, ранее на Львовщине грабители зверски убили мужчину и искалечили его жену.
Читайте также, ранее в Житомире мужчина зарезал человека, 8 человек травмированы.
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