Кровавая резня на Житомирщине: убийца ранил 9 человек (фото) [ Редактировать ]
В Житомирской области, в ночь на 21 июня, мужчина убил человека и нанес ножевые ранения еще 8. Силовики объявили план "Перехват". Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
фото: gov
Как сообщают правоохранители, инцидент произошел в пгт Иршанск в местном кафе в ночное время.
По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После содеянного нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле
Прокуратура открыло дело по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранения 8 человек (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, ранее на Луганщине мужчина подорвал жену.
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