Замучили до смерти: под Львовом грабители зверски убили мужчину (фото) [ Редактировать ]
Во Львовской области с.Миклашев Пустомытовского р-на, 21 июня, около 06.00 утра, грабители зверски убили бывшего сельского голову. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Как сообщили в полиции, по прибытию правоохранителями было обнаружено труп 62-летнего мужчины и женщину в тяжелом состоянии.
Около 2.00 ночи, трое неизвестных в масках ворвались в дом, где находились женщина и мужчина в возрасте 56 и 62 года. Нападавшие связали и жестоко избили хозяев, забрали денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пострадавшей женщине медики оказали необходимую помощь.
Как уточнили в полиции, нападавшие связали и жестоко избили хозяев, забрали денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылись.
По факту следователи отдела по расследованию преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека открыли уголовные производства по п.6 П12 ч 2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее на Житомирщине мужчина зарезал человека и ранил еще 8 человек.
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