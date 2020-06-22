На севере Италии ледник Презена пытаются спасти от глобального потепления накрыв его брезентом-100 тысяч метров квадратных. Об этом сообщает The Guardian.

Стоит отметить, что с 1993 года ледник Презена потерял более трети своего объема. Его начали накрывать еще в 2008 году. Тогда накрыли около 30 тысяч метров квадратных, а сейчас планируется накрыть 100 тысяч метров квадратных.

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Руководитель компании Carosello-Tonale Давид Паница отметил, что территория которая еще не растаяла постоянно сокращается.

Эта территория постоянно сокращается, поэтому мы охватываем ее как можно больше

Он также заявил, что ледник покрывают специальным покрытием, которое отражает солнечный свет и поддерживает под брезентом низкую температуру. Таким образом, это сохраняет как можно больше снега и покрова ледника.

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