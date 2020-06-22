В Одесі посилюють карантин [ Редактировать ]
Від сьогодні в Одесі посилюють карантин. У місті заборонили роботу дитячих таборів, а також проведення масових заходів.
Дозволену кількість людей у громадському транспорті обмежили, водіям заборонили брати пасажирів на місця для стояння. А пляжі та ресторани зобов'язали забезпечити півтораметрову дистанцію між відвідувачами.
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