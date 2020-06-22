Британські паби закупають пиво та антисептик в очікуванні кінця карантину

Кількість інфікованих коронавірусом у світі вже перевалила за вісім з половиною мільйонів. Лише за цей тиждень COVID-19 підхопили майже мільйон людей. Зокрема, за минулу добу зареєстрували більше ніж 180 тисяч нових випадків