Чималий арсенал зброї виявили правоохоронці в жителя Дніпра. Нарізний карабін з оптичним прицілом, двоствольна рушниця, 20 магазинів різного типу, коробка з дробом та майже півтори сотні набоїв різного калібру.

Усе це чоловік зберігав вдома. Правоохоронці наразі з'ясовують, де зловмисник узяв зброю та чи причетний він до інших злочинів.