Житель Дніпра зберігав на дому зброю та патрони [ Редактировать ]
Чималий арсенал зброї виявили правоохоронці в жителя Дніпра. Нарізний карабін з оптичним прицілом, двоствольна рушниця, 20 магазинів різного типу, коробка з дробом та майже півтори сотні набоїв різного калібру.
Усе це чоловік зберігав вдома. Правоохоронці наразі з'ясовують, де зловмисник узяв зброю та чи причетний він до інших злочинів.
по теме
На Дніпропетровщині мисливець "вполював" підлітка
На Дніпропетровщині п'яний мисливець поцілив із рушниці в 16-річного хлопця. Юнак - вижив, і зараз в лікарні. Що сталося: нещасний випадок?
Поліція провела обшуки в учасників стрілянини у Броварах
За місцем ймовірного перебування співорганізатора та членів перестрілки вилучили арсенал зброї та боєприпасів
Жителі Дніпра продавали підробні харчі та заробляли мільйони
25 тонн підробних харчів на понад мільйон гривень вилучили в чотирьох жителів Дніпра. Товар ділки рекламували й збували з етикетками відомих українських брендів - через власний інтернет-магазин.
Потужний буревій накоїв лиха на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині у Кам'янському сильний вітер повиривав з корінням кремезні стовбури - під гіллям опинилися не тільки автівки, а й перехожі
ДТП на Вінниччині: нетвереза водійка розчавила чотирьох дітей
Жінка розверталася заднім ходом і не помітила дітей, які гралися біля сусідського подвір'я - рівень алкоголю в її крові перевищував норму в п'ять разів