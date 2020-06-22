А загалом у світі кількість заражених вже перевалила за дев'ять мільйонів. У лідерах, як і раніше Сполучені Штати, Бразилія, Росія та Індія. Із послабленням карантину зростає кількість хворих на коронавірус і в Німеччині.

Щодоби там фіксують у середньому 500-600 нових випадків. Втім, повертати суворі обмеження влада поки що не планує. Натомість, намагається локалізувати осередки хвороби. Як саме - розкаже Тетяна Логунова.

Біля входу до багатоповерхівки у місті Геттінген цілодобово чергує поліція. Найближчі два тижні усі мешканці будинку проведуть на карантині. Їм дозволено прогулюватися у внутрішньому дворику, але заборонено виходити в місто і контактувати між собою. Від зовнішнього світу багатоповерхівку ізолювали через спалах коронавірусу. Із семисот мешканців будинку захворіли більше сотні.

Практику локальної ізоляції застосовують і в інших німецьких містах. Після кожного позитивного тесту на коронавірус фахівці проводять епідемічне розслідування. Тестують усіх контактних осіб хворого і, в разі потреби, відправляють їх на ізоляцію. Щоб у такий спосіб перервати ланцюжок інфікування.

Як працює схема - добре видно на прикладі Берліна. Тут на карантин закрили цілий житловий комплекс. Сталося це після того, як почали хворіти учні з різних шкіл району.

Фалко Ліке, представник епідемічної служби берлінського району Нойкельн:

До нас надійшла інформація, що у двох школах району захворіли діти. Ми почали перевіряти, де вони живуть і з ким контактують. І виявилося, що це учні з одного житлового комплексу. Ми протестувати усіх його мешканців і виявили ще кілька десятків хворих дітей.

Влада району спершу вагалася, що саме закривати на карантин: школи чи будинки. Обрали друге.

Фалко Ліке, представник епідемічної служби берлінського району Нойкельн:

Навіть якби діти не ходили до шкіл, це б не зупинило поширення вірусу. Вони б виходили погратися на вулицю, гуляли б містом. Тому ми вирішили ізолювати будинки. Це жорсткий і неприємний для його мешканців захід. Але він необхідний.

А в окрузі Гютерсло школи і дитсадки довелося закрити. Через масштабний спалах коронавірусу на місцевому м'ясокомбінаті - там захворіли більше тисячі співробітників. Сім тисяч працівників - відправили на карантин.

Армін Лашет, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія:

Поки що нам вдається тримати спалах під контролем. Якщо ситуація зміниться, ми будемо змушені ввести жорсткий карантин в усьому регіоні.

Тестувати людей лікарям допомагають солдати Бундесверу, які мають медичну підготовку.

Уве Корт, полковник Бундесверу:

Наші солдати працюють у костюмах індивідуального захисту. І можуть проводити 400 - 500 тестів на годину.

Розслідуванням причин масового зараження на комбінаті вже зайнялася прокуратура. Підозрюють, що на фабриці, де працювали переважно робітники з країн Східної Європи, не дотримувалися норм гігієни.