На утро понедельника, 22 июня, заболевание коронавирусной инфекцией в Украине подтвердили еще у 681 человека, что на 54 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает СНБО Украины.

За минувшие сутки умерли 10 пациентов с COVID-19 (днем ранее - 8). Таким образом число жертв эпидемии выросло до 1012. Выздоровели за последние сутки 133 человека.

Лидерами по темпам заболеваемости являются Львовская (+200), Ровенская (+91) и Волынская (+70) области. Не зафиксировано новых случаев в Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях

С начала эпидемии коронавирусом заразились 37 241 житель Украины, 16 642 уже выздоровели.

Ранее сообщалось, что в мире за сутки добавились 159 269 новых зараженных. Число инфицированных на планете приближается к 9 миллионам.