У Пекіні почали масові тестування на COVID-19

У Пекіні через підозру нового спалаху коронавірусу масово перевіряють людей у спеціальних пунктах просто неба. До таких дій влада Китаю вдалася після того, як випадок інфікування на COVID-19 виявили на одному зі столичних ринків. Відтоді захворювання зафіксували в понад двох сотень людей