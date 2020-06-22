Туреччина збільшила штраф за порушення карантину [ Редактировать ]
У Туреччині посилили відповідальність за недотримання маскового режиму. Раніше затятим порушникам загрожувало лише попередження, а віднині - штраф у 130 доларів.
Напередодні відповідні стягнення експериментально запровадили у Стамбулі, після збільшення кількості добових пацієнтів. А відсьогодні штрафуватимуть по всій країні.
Натепер захисні маски є обов'язковими у громадських місцях у більшості провінцій країни.
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