Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить дистанционное обучение.

Соответствующая петиция появилась на на сайте Официального интернет-представительства президента.

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"Поддерживаю петицию о запрете дистанционного обучения, а вернуть к обучению в школе. Так как дистанционное обучение не дает такого качества обучения, как в школе может дать учитель, а только приводит к "нравственному обнищанию" наших детей", - говорится в тексте петиции.

Пока она набрала 896 голосов из 25 тыс. необходимых. До конца голосования осталось 92 дня, сбор подписей продолжается.

Напомним, в связи с карантином из-за распространения коронавируса учебный год 2019/2020 в школах в Украине завершился дистанционно. Студенты высших учебных заведений также закончили нынешний учебный год дистанционно.

Ранее сообщалось, что Кабмин рассматривает возможность изменения организации образовательного процесса в новом учебном году в условиях пандемии коронавируса.