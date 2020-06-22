Зеленского призывают запретить дистанционное обучение [ Редактировать ]
Президента Украины Владимира Зеленского призывают запретить дистанционное обучение.
Соответствующая петиция появилась на на сайте Официального интернет-представительства президента.
"Поддерживаю петицию о запрете дистанционного обучения, а вернуть к обучению в школе. Так как дистанционное обучение не дает такого качества обучения, как в школе может дать учитель, а только приводит к "нравственному обнищанию" наших детей", - говорится в тексте петиции.
Пока она набрала 896 голосов из 25 тыс. необходимых. До конца голосования осталось 92 дня, сбор подписей продолжается.
Напомним, в связи с карантином из-за распространения коронавируса учебный год 2019/2020 в школах в Украине завершился дистанционно. Студенты высших учебных заведений также закончили нынешний учебный год дистанционно.
Ранее сообщалось, что Кабмин рассматривает возможность изменения организации образовательного процесса в новом учебном году в условиях пандемии коронавируса.
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