На июнь компания "Нафтогаз" снизила цену на газ для населения на 5,9% (133 гривны) до 2 142 гривен за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и доставки).

Об этом сообщается на сайте компании.

Читайте также Учет газа: Украина переходит на новые стандарты

С учетом НДС стоимость газа составляет 2 570 гривен за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.