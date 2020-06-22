Цена газа для украинцев "рухнула" [ Редактировать ]
На июнь компания "Нафтогаз" снизила цену на газ для населения на 5,9% (133 гривны) до 2 142 гривен за тысячу кубометров (без НДС, наценки газсбытов и доставки).
Об этом сообщается на сайте компании.
С учетом НДС стоимость газа составляет 2 570 гривен за тысячу кубометров.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.
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