Учет газа: Украина переходит на новые стандарты [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июня, Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект, согласно которому Украина переходит с метрических на энергетические единицы учета расхода использованного газа.
В законопроекте №2553 говорится о переходе на европейские стандарты учета природного газа в киловатт-часах вместо нынешних кубических метров.
За счет этого отменяются так называемые "морозные" коэффициенты.
"Возможно, вы слышали, что 8,5 млн потребителей страдают от "морозных" коэффициентов, то есть от переплат газопоставляющим компаниям", - отметил депутат Андрей Жупанин, представляя законопроект.
По его словам, теперь потребители наконец-то начнет платить за качество газа, а не за объем, которым можно манипулировать.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.
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