Во вторник, 16 июня, Верховная Рада Украины предварительно одобрила законопроект, согласно которому Украина переходит с метрических на энергетические единицы учета расхода использованного газа.

В законопроекте №2553 говорится о переходе на европейские стандарты учета природного газа в киловатт-часах вместо нынешних кубических метров.

За счет этого отменяются так называемые "морозные" коэффициенты.

"Возможно, вы слышали, что 8,5 млн потребителей страдают от "морозных" коэффициентов, то есть от переплат газопоставляющим компаниям", - отметил депутат Андрей Жупанин, представляя законопроект.

По его словам, теперь потребители наконец-то начнет платить за качество газа, а не за объем, которым можно манипулировать.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.