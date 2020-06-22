В понедельник, 22 июня, в Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии никто не пострадал.

Видео ДТП появилось на Youtube канале Патрульной полиции Киева.

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По данным правоохранителей, в инциденте участвовали пять автомобилей: Geely, Mitsubishi, Mercedes, Hyundai и Volkswagen.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасной скорости движения, не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с транспортным средством Mercedes, который остановился впереди", - говорится в сообщении.

Далее произошла цепная реакция: Mercedes по инерции проехал вперед и столкнулся с автомобилем Geely, который стоял впереди. Geely, в свою очередь, выехал на соседнюю полосу, где столкнулся с Mitsubishi. Mercedes проехал еще некоторое расстояние в пределах своей полосы и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП 5 автомобилей получили механические повреждения.

На виновника инцидента - водителя Hyundai, составили админпротокол за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП.

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП под Одесской погибли два человека.