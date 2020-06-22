В понедельник, 22 июня, в Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана Независимости перекрыто. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.

Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Овидиопольской дороге упал самолет, оба пилота погибли.