Движение перекрыто: на Крещатике произошло жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июня, в Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана Независимости перекрыто. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.
Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра.
Ранее сообщалось, что в Одессе на Овидиопольской дороге упал самолет, оба пилота погибли.
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