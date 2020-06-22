Последствия пандемии коронавиусной инфекции будут ощущаться миром десятилетиями.

Об этом сообщает The Economic Times.

По информации, пандемия может серьезно пошатнуть мировой строй и вызвать сразу несколько видов кризиса.

Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис.

Известно, что коронавирус "заразил" более 9 миллионов жителей Земли, 4 854 700 человек смогли победить болезнь, еще 471 167 погибли.

Читайте также, за сутки коронавирус "заразил" рекордное количество человек в мире. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Северной и Южной Америке.