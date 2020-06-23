Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил о том, что возобновление железнодорожного сообщения Украины с Россией на повестке дня в данное время не стоит, так как Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "Укринформу".

Он отметил, что несмотря на постепенное открытие границ Украины, вопрос о возобновлении сообщения с РФ пока не поднимают.

"Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, так как и в нас цифры растут", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине зафиксировали 833 новых случаев инфицирования коронавирусом.