Запуск поездов между Украиной и Россией: когда ждать возобновления [ Редактировать ]
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил о том, что возобновление железнодорожного сообщения Украины с Россией на повестке дня в данное время не стоит, так как Россия находится на пике заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает "Укринформу".
Он отметил, что несмотря на постепенное открытие границ Украины, вопрос о возобновлении сообщения с РФ пока не поднимают.
"Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, так как и в нас цифры растут", - заявил он.
Напомним, по состоянию на 23 июня в Украине зафиксировали 833 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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