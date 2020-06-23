В июне платежки за газ украинцам придут по-новому. Так, их будет две штуки. Одна - за фактически потребленный в мае газ, а вторая - за транспортировку газа в июне.

Отметим, что в первой платежки сумма будет для всех одной. А вот уже во второй, цифры будут разными. Они будут зависеть от того,в каком регионе и районе вы проживаете.

В сравнении с прошлым месяцем стоимость газа в июне уменьшилась на 5,9% . Так,цена на природный газ для населения снизилась до 2,142 грн/куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

Кроме того, цену на газ для промышленных потребителей в июне снизят. Так, она "упадет" на 20,7%. Таким образом, цена будет на уровне 3255,6 грн за 1000 кубометров, с учетом НДС.

Такая цена будет доступна для тех, кто закупает газ по предоплате в объеме свыше 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией. А также является актуальной для "дочек" НАК "Нафтогаз Украина".

Для всех остальных покупателей цена уменьшится на 19% . Будет составлять 3818,4 грн за 1000 кубометров, с учетом НДС.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано рекордное падение цен на газ.