Трагедия на Позняках: последние данные о погибших [ Редактировать ]
В Киеве, на Позняках, под завалами разрушенного взрывом дома погибших больше нет. Об этом заявили в ГСЧС.
"Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.
К проведению работ по состоянию на 11:00 привлечены 223 человека и 44 единицы техники.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.
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