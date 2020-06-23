В Киеве, на Позняках, под завалами разрушенного взрывом дома погибших больше нет. Об этом заявили в ГСЧС.

"Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.

К проведению работ по состоянию на 11:00 привлечены 223 человека и 44 единицы техники.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.