В Закарпатье из-за непогоды затопило населенный пункт [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июня, в Закарпатье в результате непогоды подтоплены домохозяйства в Раховском районе. Кроме этого, произошел перелив через дорогу местного значения.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод произошло подтопление 10 домохозяйств и 40 подвальных помещений в пгт Ясиня Раховского района. Кроме этого, произошел перелив через автодорогу местного значения по улице Мира. Протяженность перелива 70 метров", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на местах работают специалисты местного государственного пожарноспасательного поста. Привлечено 2 единицы техники и 8 спасателей, которые откачивают воду из подтопленных помещений.
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