В Карпатах из-за дождей и гроз значительно ухудшились погодные условия. В результате погибли трое человек.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

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Отмечается, что поздно ночью 21 июня автомобиль слетел в реку Белый Черемош, в результате чего погибли двое человек. А в селе Дземброня женщина упала в бурный поток и погибла.

Синоптики предупреждают, что в Ивано-Франковской области из-за ухудшения погоды объявили второй - оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров.

Ранее сообщалось, что непогода "погрузила во тьму" несколько украинских областей.

Также мы писали о том, что из-за непогоды под Киевом произошла жуткая авария с участием 6 авто.