Новые правила: как будут работать рестораны в Киеве [ Редактировать ]
В Киеве кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений. Ряд ограничений при этом сохранится. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня.
Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.
Заведениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить еду на открытых кухнях.
Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведений.
Также кафе и рестораны будут иметь обязанность установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.
Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.
по теме
В Украине могут ввести жесткий карантин
Уже с 22 июня в некоторых регионах возможно введение жесткого карантина
1 сентября отменяется: что готовит Кабмин для школьников
Podrobnosti.ua решили выяснить, начнут ли школьники учебу 1 сентября
В Киеве усилят карантин
В Киеве собираются усилить карантинные меры из-за эпидемиологической ситуации
Ослабление карантина с 10 июня: как будут проходить концерты и спектакли
Проведение массовых культурных мероприятий во время действия карантина разрешается при ряде условий
Взрыв на Позняках: в КГГА сделали заявление
сперты до конца дня, 23 июня, планируют завершить анализ разрушенного дома на Позняках