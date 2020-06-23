Другий, помаранчевий рівень, небезпеки оголосили і в сусідньому Прикарпатті. У селі Дземброня у бурхливій річці потонула жінка. А в Лісному Хлібичині невелика річка Голишанка розлилася настільки, що у воді опинилася траса - Івано-Франківськ-Чернівці. Жанна Дутчак знає більше.

Центральна траса - Івано-Франківськ - Чернівці. Замість дороги суцільна річка. По колеса у воді, машини не їдуть, а пливуть.

Йоли пали диви як воно ще й бурлить, це капец, людоньки. Та диви це море, сюди навіть завтра нема чого рипатись.

Обабіч дороги теж все затоплено - залізнична колія, городи і хати. Подекуди вода сягає вище вікон. Вибратися із водяної пастки людям та тваринам допомагають рятувальники і поліцейські.

Затопило Лісний Хлібичин після рясного дощу, розповідають місцеві. Лічені хвилини і вода з майже пересохлої річки піднялася на кілька метрів.

Ольга Фаринович, постраждала:

Ввірвалася вода і затопила хату. Ніхто нічого не міг зробити. Бо вода не мала куди стікати.

Світлана Сисак, постраждала:

Це було п'ять хвилин і всьо. І так вода почала почала підніматися. Я дітей на спину похапала бо діти перелякалися. Повиносила туди на дорогу в всьо. І ми до хати не могли вернутися. Двері нам не давало відкрити. Вода затиснуло.

У цьому будинку проживає дві сім'ї. Пані Світлана каже: нещодавно якраз завершила ремонт. Та за одну мить стихія знищила все. Меблі, техніка, одяг все в намулі. А частину речей взагалі не може знайти. Бурхлива течія їх рознесла по селу.

То нічого вже, це холодильник вирвало то винесло на вулицю. Бо я відкрила двері, тут така була хвиля. І стіна он зразу відвалилася.

Плавало й обійстя пані Зіни. Вода прибула миттєво, і так само стрімко зійшла.

Ну от що ці робить дивіться. Як, як живу. Намули черпаємо. Люди прийшли помагають збирати.

Змила негода і дві великі теплиці - з помідорами та картоплею.

Подивіться, як я сі наробила мої помідори коріння он аж куда.

Богдан Харук, голова сільської ради села Хлібичин:

Підтоплено близько 10 житлових будинків, господарські будівлі, загинула птиця, є один випадок що свиня. Наробило дуже багато шкоди.

Загалом на Прикарпатті через негоду пошкоджено сотні будинків, кілометри доріг, дамб, берегоукріплень та більше тридцяти мостів. Десятки сіл - відрізані від світу. Мешканцям гірських поселень, де через зсуви заблоковані шляхи, харчі доправляють гелікоптером.