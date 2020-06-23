Ученые назвали неожиданное свойство йогурта. Считается, что этот продукт может быть полезным за счет повышения уровня так называемого "полезного холестерина", передает newsyou.info.

Ученые говорят, что это помогает защитить кровеносные сосуды от утолщения в пожилом возрасте, что может привести к сердечным приступам и инсультам.

В своем исследовании ученые обнаружили, что женщины в возрасте старше 70, которые включали в свой рацион йогурт в умеренных количествах, значительно реже страдают от этого заболевания.

В ходе исследовании были опрошены 1080 женщин об их образе жизни и рационе питания, а также их артерии регулярно обследовались в течение трех лет. Те, кто ел около 100 г йогурта в день, имел более здоровые кровеносные сосуды. Ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы изучить его воздействие на сосуды.

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