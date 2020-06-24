Землетрясение в Мексике: число жертв растет [ Редактировать ]
В среду, 24 июня, стало известно, что число погибших жителей мексиканского штата Оахака вследствие землетрясения возросло до четырех. Ранее было известно об одной жертве. Об этом сообщает геологическая служба США.
Магнитуда 7,5 была примерно - именно такой силы были подземные толчки.
Первого погибшего обнаружили в городе Крусесита. Позже под завалами и разрушениями, которые последовали за землетрясением, нашли еще три тела. Таже известно о примерно 30 раненных.
Кроме того, из-за подземных толчков были повреждены дороги, линии электропередач, больницы, несколько церквей.
Напомним, 23 июня Мексику всколыхнуло землетрясение. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).
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