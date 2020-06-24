Известная телеведущая Екатерина Варнава, которая недавно полностью разделась перед объективом камеры, удивила поклонников новым снимком. Соответствующее фото она показала на своей странице в Instagram.

На снимке Катя позирует в классическом костюме: черных брюках, белой рубашке и подтяжках.

"Открыли точки сбора приятных и красивых людей по поводу. Я вас/нас конечно поздравляю. Теперь можно не прибираться дома для прихода гостей, а в нарядном и чистом выбраться куда-нибудь в места посимпатичнее.... в кафе, ресторан, столовую... да просто прогуляться без графика - это же звучит как музыка", - написала в подписи к фото звезда.

Некоторые фанаты удивились, почему на фото у Екатерины такое лицо и поинтересовались, что с ней.

"Что с тобой?", "Почему такое лицо?", "Катя, у вас все хорошо?", "Лицо странное", - написали в комментариях подписчики.

Напомним, Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.

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