Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся в первую очередь школьников. Президент подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.

Мандзий заявила, что закон уже подписан президентом Украины.

Она также отметила, что принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.

Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.

Стоит отметить, что данный проект президент Владимир Зеленский внес в Раду еще 17 июня, а 18 июня парламент одобрил закон.

Как мы ранее сообщали, Зеленский сменил руководство Госуправления делами.

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