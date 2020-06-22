Зеленский подписал закон касающийся образования: чего ожидать школьникам [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся в первую очередь школьников. Президент подписал закон, который отменяет обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году. Об этом и.о. министра образования Любомира Мандзий сказала в интервью РБК-Украина.
Мандзий заявила, что закон уже подписан президентом Украины.
Она также отметила, что принятый Верховной радой закон предусматривает, что ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации в связи с карантином из-за коронавируса.
Получатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию.
Стоит отметить, что данный проект президент Владимир Зеленский внес в Раду еще 17 июня, а 18 июня парламент одобрил закон.
Как мы ранее сообщали, Зеленский сменил руководство Госуправления делами.
Читайте также, Зеленский учредил новый профессиональный праздник.
по теме
ЗНО-2020: як проходитиме тестування в умовах карантину
Зовнішнє незалежне оцінювання - крок у майбутнє цілого покоління, який через спалах коронавірусу опинився під загрозою
Освіта в Україні: як і коли проводитимуть ЗНО
Як на дільницях будуть дотримуватися правил карантину, та хто за цим слідкуватиме?
Компьютерную игру впервые включили в школьную программу
This War of Mine войдет в список внеклассного чтения
1 сентября отменяется: что готовит Кабмин для школьников
Podrobnosti.ua решили выяснить, начнут ли школьники учебу 1 сентября
1 сентября не в школах: как изменится учебный процесс
В новом учебном году школьники возможно будут учиться дистанционно