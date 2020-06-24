Мощные ливни, которые прошли на Буковине, спровоцировали масштабные подтопления. Так, в селе Банилов уже сорвало плотину. Об этом сообщает корреспондент "Подробностей".

В селе по сравнению с тем, что наблюдалось два дня назад, воды стало втрое больше, уровень на сельских подворьях местами достигает метра. Все укрепления, которые мастерили накануне местные, забрали стремительные потоки воды.

На месте развернут штаб для координации действий подразделений Управления ГСЧС и служб взаимодействия.

Специалисты соответствующих служб совместно с местными жителям обустраивают водообводной канал и укрепляют поврежденный участок дамбы мешками с щебнем и связками лесоматериалов.

Кроме того, Прут поднялся на 2-3 метра. "Калиновский рынок" от части затоплен: вода добралась к первым ряда.

Ранее мы писали, что Шмыгаль экстренно вылетел в Ивано-Франковскую область из-за наводнений.