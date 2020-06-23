Жуткое ДТП с Ефремовым: актера лишили прав [ Редактировать ]
Российский актер Михаил Ефремов, который попал в ДТП в центре Москвы, будет лишен водительских прав. Об этом сообщает ТАСС.
При этом адвокат Эльман Пашаев опроверг информацию о хроническом алкоголизме актера и пожизненном лишении прав.
Телеграм-канал Mash написал, что Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, в связи с чем его могут лишить водительских прав пожизненно.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов пытался покончить с собой.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он протаранил автофургон Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и умер в больнице. Момент ДТП попал на видео.
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