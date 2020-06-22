Разрушенный, в результате взрыва, многоэтажный дом на Позняках в Киеве, скорее всего, придется демонтировать. Киевские власти готовы выделить на решение жилищного вопроса 30 миллионов гривен из резервного фонда столицы. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, еще премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение о выделении помощи для решения жилищного вопроса.

"Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Половину средств на жилье для пострадавших жителей может предоставить город, а половину правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал Кличко.

Также он отметил, что на этой неделе Киев выделит материальную помощь пострадавшим жителям и родственникам погибших.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.