Іще чверть мільярда доларів збираються виділити Сполучені Штати на військову допомогу Україні наступного року. Такі цифри закладені в законопроєкті про оборонний бюджет США на 2021 рік - повідомив сенатор від республіканської партії Роб Портман.

Половину коштів спрямують на закупівлю летальної зброї для української армії - це на 75 мільйонів більше, ніж цьогоріч. Іще частина - передбачена на втілення реформ в оборонному секторі в Україні.