Один из водителей во избежание штрафа за превышение скорости придумал интересный лайфак со своим номерным знаком.

Фото публикует портал dtp.kiev.ua.

По информации, автолюбитель закрыл свой номерной знак скрепкой с куском ткани.

"А не нарушать видимо не вариант", "За такой лайфхак могут не хило так впаять штраф", "Таких вычислять и сразу отбирать права...", - комментируют поступок автомобилиста пользователи.

Ранее мы писали о том, что в Украине повысят штрафы за нарушение скоростного режима на дороге. О нововведении заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.