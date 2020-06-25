Скрепка против штрафов: в сети появился новый лайфхак [ Редактировать ]
Один из водителей во избежание штрафа за превышение скорости придумал интересный лайфак со своим номерным знаком.
Фото публикует портал dtp.kiev.ua.
По информации, автолюбитель закрыл свой номерной знак скрепкой с куском ткани.
"А не нарушать видимо не вариант", "За такой лайфхак могут не хило так впаять штраф", "Таких вычислять и сразу отбирать права...", - комментируют поступок автомобилиста пользователи.
Лайфхак от штрафов) ахахахах Главное скрепка)
Публикация от dtp.kiev.ua (@dtpkievua)
Ранее мы писали о том, что в Украине повысят штрафы за нарушение скоростного режима на дороге. О нововведении заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
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