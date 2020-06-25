Малюська предложил отменить люстрацию членов Компартии (видео) [ Редактировать ]
Министр юстиции Денис Малюська считает, что необходимо отменить люстрацию членов Компартии, а также чиновников времен СССР. Об этом он заявил на заседании Конституционного суда 24 июня.
"Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на 3 группы. Первая - люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно.
Баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публичного обоснованного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет".
Глава Минюста считает, что к "абсолютному большинству" люстрированных чиновников нужно применять индивидуальный подход, а под "автоматической люстрацией" оставить топ-чиновников, влиявших на формирование государственной политики.
Ранее сообщалось, что Европейский суд признал украинский закон "О люстрации" нарушением прав человека.
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