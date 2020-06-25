Министр юстиции Денис Малюська считает, что необходимо отменить люстрацию членов Компартии, а также чиновников времен СССР. Об этом он заявил на заседании Конституционного суда 24 июня.

"Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделить на 3 группы. Первая - люстрация чиновников Компартии и тех, кто работал во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно.

Баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публичного обоснованного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет".