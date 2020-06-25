Взрыв на Позняках: Зеленский вручил пострадавшим ключи от нового жилья (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим в результате взрыва, который прогремел в одной из многоэтажек на Позняках.
Трансляция события появилась на странице Офиса президента в Facebook.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.
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