В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим в результате взрыва, который прогремел в одной из многоэтажек на Позняках.

Трансляция события появилась на странице Офиса президента в Facebook.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.