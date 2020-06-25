Зеленский экстренно прилетел на Прикарпатье и созывает срочное совещание [ Редактировать ]
В четверг, 25 июня, президент Владимир Зеленский прилетел в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский посетит территории, пострадавшие от наводнений и пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.
Президент также проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
Ранее мы писали, что непогода накрыла пять украинских областей, неся за собой масштабные паводки и оползни.
по теме
Взрыв на Позняках: Зеленский вручил пострадавшим ключи от нового жилья (видео)
В четверг, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья
"Это был треш": Зеленский обратился к участникам ВНО (видео)
В среду, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку выпускникам, которые завтра будут сдавать внешнее независимое оценивание
"Финансово поможем и восстановим дороги": Зеленский обратился к жителям "утопающих" регионов
В среду, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и доложил о ситуации с наводнениями в стране
Карпаты "лысеют" ради стульев для IKEA - расследование
Британская неправительственная организация Earthsight провела расследование
Разочаровавшиеся в Зеленском в основном стали избирателями Бойко - гендиректор КМИС
26% избирателей, разочаровавшихся в нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, преимущественно стали сторонниками лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь"