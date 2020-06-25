В четверг, 25 июня, президент Владимир Зеленский прилетел в Ивано-Франковскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский посетит территории, пострадавшие от наводнений и пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Президент также проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

Ранее мы писали, что непогода накрыла пять украинских областей, неся за собой масштабные паводки и оползни.