Защита от коронавируса: в кинотеатре вместе с людьми фильм смотрели миньоны [ Редактировать ]
Во Франции впервые после снятия ограничений в связи с COVID-19 открылись кинотеатры. Чтобы обеспечить социальное дистанцирование, на сиденьях в кинозале разместили миньонов, пишет enovosty.com.
Игрушечные версии желтых персонажей разместили в кинотеатре MK2 на юге Парижа для показа фильма 2015 года "Миньоны" - спин-офф франшизы "Гадкий я", который сделал их знаменитыми.
"Миньоны, одетые в свои фирменные защитные очки и комбинезоны, были стратегически размещены в зале, чтобы обеспечить соблюдение правил, согласно которым зрители должны оставлять хотя бы одно свободное место между ними и своими соседями", - говорится в сообщении.
Открытие кинотеатров по всей Франции в понедельник, 22 июня, было частью поэтапного ослабления мер по блокированию, которые были введены в марте для ограничения распространения коронавируса.
Директор кинотеатра MK2 Натанаэль Кармиц отметил, что количество посетителей на утренних показах в понедельник показывает, как много французская публика пропустила в кино. "Они любят кино. Гораздо менее опасно провести два часа в кино, чем в общественном транспорте", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Сингапуре соблюдение дистанции в парке контролирует робот.
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