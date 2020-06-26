У Миколаївській області аномально рано почали "цвісти" річки [ Редактировать ]
У Миколаївській області місцеві жителі бояться купатися у тамтешніх водоймах. Вода в них зелена, та ще й тхне. Цвітіння в річках, явище звичне, але не на початку літа. Про причини аномалії - Марина Михайловська.
Пан Віктор прийшов порибалити на звичне місце і побачив, що вода стала яскраво-зеленого кольору, вкрита щільною плівкою. Ще й смердить.
Віктор, житель Миколаєва:
Сначала гнало зелень, а теперь такое. Она цветет сейчас. Вот это цветет. А так вобще нормальная.
Три тижні тому Державна екологічна інспекція в Миколаївській області перевіряла іншу водойму: місцеві жителі поскаржилися на дивний колір лиману поблизу одного з міських пляжів Миколаєва. Результати аналізу тоді показали перевищення норми концентрації завислих речовин більш як втричі, й споживання кисню у шість разів. Тобто йшлося про цвітіння води. Проби взяли і цього разу.
Ірина Полєва, заступниця начальника організаційно-аналітичного відділу та взаємодії з громадськістю Держекоінспекції в Миколаївській області:
Вода має різного забарвлення зелений колір, неприємний запах, візуально не встановлено розливу нафтопродуктів.
Подібна ситуація і на Бузькому та Дніпробузькому лиманах. Вода цвіте і змінює колір через синьо-зелені і зелені водорості. А вони інтенсивніше розмножуються, коли у водойми потрапляє багато органіки з каналізації або полів. Активізує цей процес і спека.
Олег Деркач, еколог:
Цвітіння супроводжується неприємним запахом, тому що водорості рано чи пізно відмирають, гниють на дні, і там органіка розкладається на прості сполуки: аміак, сірководень, вуглекислоту. Утворюється маса токсинів.
Цьогоріч цвітіння води почалося набагато раніше, ніж зазвичай. Під час аномально теплої зими водойми не замерзали, що призвело до раннього розвитку мікроорганізмів. До того ж погіршують ситуацію застійні явища у річках.
Олег Деркач, еколог:
Ми відчуваємо в останні роки значний дефіцит прісного стоку, повеней немає, промивки немає, застійні явища особливо в пониззях наших річок, в гирлових і лиманних ділянках.
Екологи прогнозують: щороку стан річок погіршуватиметься. А раннє цвітіння цьогоріч невдовзі призведе до нестачі кисню у воді та масового мору риби.
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