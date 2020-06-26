В Танзании шахтер Саниниу Лайзер нашел два уникальных танзанита - самых больших из всех когда-либо обнаруженных. По данным министерства минералов страны, вес одного из камней - 9,27 кг, другого - 5,103 кг, пишет newsyou.info.

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Редчайшие драгоценные камни шахтер продал правительству страны, получив за них 3,4 млн долларов.

52-летнего Саниниу, который имеет более 30 детей от четырех жен, поздравил президент Танзании Джон Магуфули. А торжественное вручение чека показывали по местному телевидению.

Часть денег мужчина собирается потратить на строительство школы и торгового центра.

К слову, по оценкам геологов, танзанит - один из самых редких драгоценных камней на планете, запасы которого могут исчезнуть уже через 20 лет.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно выиграл 800 тысяч долларов.

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