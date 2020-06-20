"Удачно свернул": мужчина случайно стал миллионером [ Редактировать ]
Американец разбогател на 500 тысяч долларов, когда его супруга отправилась в дамскую комнату на заправку. Он купил лотерейный билет и мгновенно выиграл. Причем его жена была против, чтобы муж покупал лотерейный билет, пишет UPI.
Мужчина анонимно рассказал, что во время поездки его жене понадобилось в уборную и они свернули на ближайшую автозаправочную станцию, где он и приобрел лотерейный билет, благодаря которому за считанные минуты стал богатым. Теперь пара мечтает потратить деньги на путешествия.
Напомним, ранее неожиданно закрывшийся магазин сделал мужчину богачом.
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