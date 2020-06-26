Взрыв на Позняках: Кличко рассказал о судьбе дома [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июня, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поврежденный от взрыва жилой дом на Позняках в Киеве будет полностью демонтирован. Об этом он сказал в ходе брифинга.
Уже разрабатывают специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам.
Кроме того, специальная комиссия провела обследование соседних секций многоэтажного дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, и дома на улице Григоренко, 41. К обследованию зданий были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций".
По заключению института, повреждений, которые могли бы повлиять на обвал, не обнаружили. Поэтому было принято решение о возвращении жителей указанных домов в свои квартиры.
Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза продолжается. Работают и правоохранительные органы. И виновники этой трагедии должны понести ответственность!
Напомним, в воскресенье, 21 июня, около 10:00 в десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Разрушены этажи с пятого по восьмой. По предварительным выводам, взорвалась газовоздушная смесь.
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