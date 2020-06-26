В пятницу, 26 июня, власти Украины передали в концессию Херсонский морской торговый порт. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине - Херсонский морской торговый порт.

Он отметил, что компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен. Еще более 18 млн гривен будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030 году компания должна довести объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.

Кроме того, компания профинансирует ремонт дороги на пути в порт и новую площадку стоянки грузовиков на въезде в Херсон.

Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск - следующий концессионный проект.

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