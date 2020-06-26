На Дніпропетровщині сім'ям дітей з інвалідністю відмовляють у реабілітації державним коштом. Батьки подали усі необхідні документи до управлінь соціального захисту, вже зарезервували місця у реабілітаційних центрах. Та чиновники їх приголомшили звісткою - грошей немає. У ситуації розбиралися наші кореспонденти.

Ольга Майорова сама виховує восьмирічного сина Андрія. У хлопчика - синдром Елерса-Данлоса, це коли руйнуються судини та м'язи, зокрема й серцеві. Крім того, в дитини аутизм. За рекомендаціями лікарів, Андрій має проходити реабілітацію тричі на рік.

Ольга Майорова, жителька міста Кам'янське, мати Андрія:

Со стороны психиатрии - это логопеды, дифектологи, психологи. Ну опять же, те же успокоительные ванны, хвойные. Опять же, те же ванны помогут, дельфинотерапия в томе же случае, как по аутизму и для расслабления наших мышц.

Цього року жінка стала в чергу на реабілітацію за державний кошт. Уже навіть домовилася з реабілітаційним центром у Скадовську. На хлопчика там чекають у серпні, він уже мріє побачити вперше у своєму житті море.

Андрій Майоров, хворий на аутизм:

- А что ты будешь делать на море с Виталиком и максимом? - Игратся, плавать, ну по очереди.

Днями Ольга отримала приголомшливу звістку від управління соціального захисту - грошей немає, поїхати на реабілітацію не зможете.

Ольга Майорова, жителька міста Кам'янське, мати Андрія:

Мы были записаны на август, хотелось перед школой его оздоровить, ну уже перезвонили и сказали, что к сожалению те места, которые держали нам, уже были проданы тем, кто едет за наличку. В связи с тем, что нет финансирования.

Відмови щодо реабілітації від управлінь соцзахисту дістали десятки мам по всій області.

Ольга Левченко, представник благодійного фонду:

Всі кажуть різне. Хтось каже, що гроші не виділили. Але батьки написали до Мінсоцполітики. Отримали відповідь, що кошти виділено, що вже виділено 3 мільйони десь 350 тисяч і ще 700 тисяч теж розподілено на нашу область. Тож гроші є, чому їх не розподіляє обласний департамент соціального захисту. Ніхто не знає.

В обласному управлінні соцзахисту жодної проблеми не бачать. Кажуть, від міністерства соцполітики чекають коштів.

Катерина Німець, начальник управління інтегрованих, соціальних послуг департаменту соцзахисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації:

Очікуємо 4 мільйони коштів, надійшло близько 2 мільйонів. Перераховані ці кошти у структурні підрозділи Дніпропетровської області. Зараз 20 дітей отримали реабілітаційні заходи на 257 тисяч гривень, заключено на 500 тисяч вже договорів про надання цих реабілітаційних заходів.

Батькам радять писати скарги до обласного управління. Обіцяють опрацювати кожну заяву. Мами вже готують колективне звернення і сподіваються, що обласні чиновники таки знайдуть гроші на реабілітацію їхніх дітей.