В п'ятницю, 26 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" голова Верховної Ради Дмитро Разумков оцінив роботу парламенту та розповів, чи працюватиме Сергій Шкарлет надалі виконуючим обов'язків міністра освіти.

Чи відбудеться голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета наступного пленарного тижня? Та чому зірвалося це голосування раніше? Якій настрій щодо нього у парламенті?

Минулого разу, наскільки мені відомо, було недостатньо голосів для підтримки цього кандидата. Я не вкевнений, що станом на сьогодні ситуація глобально змінилась, але Верховна Рада завжди готова проголосувати, якщо буде необхідно.

Що ви думаєте загалом про відносини у монобільшості? Вона ще жива? Чи вже ні? Ви ж також вели цих людей до політики. Чому так складно збирати голоси слуг народу за пропозиції навіть від президента?

Вона жива і працююча. Голосування за міністра екологія тому підтвердження. 227 голосів, якщо не помиляюсь, було віддано за кандидата, плюс Стефанчук, плюс Разумков, які колись були частиною фракції "Слуга народу".

Монобільшість - це сукупність людей, в кого є своє розумння, бачення, позиція з того чи іншого питання. І якщо те чи інше питання е підтримується 10% або 20% фракції, то, давайте будемо реалістами, це 25 або 50 голосів. Тому що станом на сьогодні фракція складається з 248 народних депутатів.

Тому це нормально. І це підтверджує демократичні принципи як в парламенті, так і в монобільшості.

Що ви думаєте про повідомлення, що цю Верховну Раду нібито готуються відправити на перевибори одночасно з місцевими виборами? Чи можливе дострокове припинення повноважень ще й цього парламенту?

Припущення можуть бути різними. Я намагаюсь діяти за принципом: якщо ти не знаєш що робити, роби за законом. Хотів би нагадати всім своїм колишнім колегам, тому що нещодавно також був експертом, політичним аналітиком, є виключно визначені підстави для дострокового припинення повноважень Ради. Станом на сьогодні, жодна з них не є підсатвою для того, щоб припинити повноваження Верховної Ради ІХ скликання.

Як ви оцінюєте тенденцію у рейтингах партій, що показують зниження довіри до партії влади? Чому це відбувається? Та чого ж можна очікувати ще до місцевих виборів?

Це погано завджи, для будь-якої політичної сили. Якщо ми говоримо про реалії, то це закономірна ситуація. Завжди партія влади, влада буде поступово втрачати підтримку. Це не пов'язано з "Слугою народу", із монобільшістю. Це не тільки українське ноу-хау, це світова норма. Я не бачу станом на сьогодні великої негативної динаміки.

Усі скандальні законопроекти, які наразі обговорюються, набирають сотні, якщо не тисячі поправок. Це і зміни до виборчого кодексу, і законопроект про референдуми, і законопроет про гральний бізнес. Чи реально взагалі щось з цього прийняти до осені?

На наступному тижні стоїть питання про гральний бізнес. І я думаю, що є велика вірогідність... Там майже 4 тис. правок, але я думаю, що можливо не на всіх будуть наполягати депутати і велика кількість правок буде врахована.