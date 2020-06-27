Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко отреагировала на заявление НАБУ относительно нежелания ведомством Сытника выполнять решение суда. Козаченко заявила, что характер действий НАБУ в этой ситуации ничем сейчас не отличается от того, с чем НАБУ "борется".

Юрист Татьяна Козаченко на своей странице в Facebook прокомментировала вчерашнее решение Офиса Генерального прокурора по исполнению постановления Печерского районного суда столицы о закрытии дела в отношении бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка по рефинансированию VAB банка в период банковского кризиса 2014 года. По ее словам, постановление заместителя генпрокурора о возобновлении дела было вынесено с многочисленными нарушениями, что подтвердил и суд. Также она осудила реакцию НАБУ, которое отказывается выполнять решение суда и не планирует закрывать дело.

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Заявление о невыполнении решения суда НАБУ мотивирует тем, что подало апелляцию в другую судебную инстанцию, Апелляционную палату ВАКС. Между тем, отмечает Козаченко, такая апелляция является нонсенсом. "Постановление Печерского суда НЕ подлежит обжалованию. То, что НАБУ решение Печерского суда обжаловало в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, является следующим нонсенсом. Апелляционная палата ВАКС не является и не может быть апелляционным судом по постановлению Печерского суда (в силу п.20 ч.1 ст.3 УПК Украины)", - пишет адвокат.

"Доверие к государственным органам будет только в том случае, когда они будут действовать законно, и НАБУ здесь не исключение. Ибо характер действий НАБУ ничем сейчас не отличается от того с чем НАБУ "борется", - прокомментировала Козаченко заявление НАБУ.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.