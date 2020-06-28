Депутат от "ОПЗЖ" Юлия Левочкина в составе Миссии ПАСЕ наблюдает за выборами в Польше [ Редактировать ]
28 июня 2020 года в Польше проходят президентские выборы. В состав Миссии ПАСЕ по оценке президентских выборов вошла народный депутат Украины и член Мониторингового комитета ПАСЕ Юлия Левочкина. Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Юлия Лёвочкина напомнила, что ПАСЕ не осуществляла наблюдательных миссий в Республике Польша с 1991 года. В январе 2020 года на зимней сессии Ассамблея приняла Резолюцию 2316(2020), открыв мониторинговую процедуру в отношении функционирования демократических институтов в Польше. Такое решение Ассамблеи связано с проблемами в области гарантирования верховенства права в связи с проведенной судебной реформой, а также с проблемами в области гарантирования прав женщин, национальных и сексуальных меньшинств в стране.
Польша является второй страной после Сербии, которая в условиях карантинных ограничений в связи с COVID-19 проводит общенациональные выборы. Пандемия повлияла не только на дату проведения выборов, которые изначально планировались на 10 мая 2020 года, но также на их формат. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в стране Польша на законодательном уровне утвердила смешанную систему голосования – голосование на избирательных участках и голосование по почте, так называемое "заочное голосование" в районах, где того требует ситуация с COVID-19.
Также народный депутат сообщила, что Национальная избирательная комиссия Польши зарегистрировала 11 кандидатов на пост президента. Среди кандидатов базовые конкурентные преимущества есть у действующего президента Польши Анджея Дуды и действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Более того, в связи с пандемией избирательная агитационная кампания не проводилась должным образом, что значительно ограничило права кандидатов.
Цель международных наблюдателей – помочь той или иной стране провести честные, прозрачные и демократические выборы. Именно такие выборы являются залогом общественного доверия к политическим процессам, и, как следствие, к институтам власти.
Напомним, 28 июня 2020 года Миссия ПАСЕ по оценке президентских выборов в Польше будет наблюдать за открытием избирательных участков, голосованием, в том числе и за "заочным голосованием", процессом подсчета голосов.
Юлия Лёвочкина вошла в состав Миссии ПАСЕ от Группы социалистов и является единственным представителем в Миссии от Украины.
Ранее сообщалось, что Польша в ночь 13 июня, открыла свои границы с соседними странами - членами Европейского Союза.
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