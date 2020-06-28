В Польше 28 июня проходят выборы президента. Избирательные участки открыты с 7:00 (8:00 по Киеву) до 21:00. Проголосовать за одного из 11 кандидатов могут примерно 30 млн избирателей. Голосование проходит при повышенных мерах против распространения коронавируса COVID-19, в некоторых районах - исключительно по почте.

Данные экзит-полов будут известны после закрытия избирательных участков. В день выборов и накануне действует "режим тишины". Согласно соцопросам, действующего главу государства Анджея Дуду, который баллотируется на второй срок, поддерживают около 40% поляков. Его основной конкурент - кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский - пользуется одобрением 30%. На третьем месте - независимый кандидат Шимон Холовня (около 10%). Явного фаворита нет, это значит, что Польшу, скорее всего, ожидает второй тур.

Поскольку в Польше продолжается режим эпидемии, введенный в марте из-за коронавируса, поляки по желанию могут голосовать по почте. В двух гминах (волостях) страны, где показатель заболеваемости превышает 100 человек на 10 тысяч жителей, голосование проходит только по почте. Это гмина Баранов Великопольского воеводства и гмина Маркловице Силезского воеводства.

На избирательных участках можно находиться, только закрыв рот и нос маской или платком, их можно снять по просьбе члена комиссии для установления личности. Сами члены комиссий обязаны носить маски и защитные щитки, соблюдая дистанцию в 1,5 метра. На участках не должно быть скопления людей (не менее 4 кв. м на одного человека). Также избирателям рекомендовано использовать свои пишущие ручки.

Ранее сообщалось, что Польша в ночь 13 июня, открыла свои границы с соседними странами - членами Европейского Союза.