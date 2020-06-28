У министра обороны Сербии Александра Вулина диагностировали коронавирус после того как 24 июня он присутствовал на параде Победы в Москве. Об этом сообщает местная телерадиокомпании РТС.

Тест на COVID-19 Вулину пришлось сдать после госпитализации одного из государственных секретарей оборонного ведомства. Министр продолжает выполнять свои обязанности, находясь на самоизоляции.

В заявлении Минобороны Сербии в связи с диагнозом руководителя говорится, что он "снова призывает всех граждан соблюдать меры, принятые республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предупреждения распространению и преодолению вирусной инфекции COVID-19".

Парад Победы в Москве, приуроченный к 75-летию победы во Второй мировой войне, посетили лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения раскритиковала Россию за проведение парада.