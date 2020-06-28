Социальная сеть Facebook поменяла правило написания топонима "Киев" на английском языке. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вода камень точит. А МИД настойчиво точит всех в мире, кто до сих пор пишет "Kiev" вместо "Kyiv"! Сегодня я рад сообщить: движение за правильную транслитерацию столицы одержало важную победу. Facebook официально перешел к использованию Kyiv.

Инженеры соцсети переключили все на использование Kyiv. Ранее, если вы хотели отметить нашу столицу, то первой опцией по определению алгоритм предлагал Kiev. Отныне это будет Kyiv - адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую ​​транслитерацию с украинской, а не русского языка. Пользователи будут видеть первым предложением именно Kyiv. Даже если искали несуществующий Kiev. ​Это очень важный момент. Всего две маленькие буквы, которые формируют массовое сознание в англоязычном мире и приучают к пониманию, что Украина - это Украина.

Глава МИД уточнил, что все старые отметки и теги "задним числом" меняться не будут, нововведение коснется только новых отметок.

Ранее Дмитрий Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу, на которые готов пойти официальный Киев.