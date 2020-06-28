В селе Гусаровка Балаклейского района Харьковской области вечером 27 июня местный житель расстрелял компанию из 10 человек, среди которых были дети.

Как сообщает областная полиция, люди отдыхали на природе неподалеку от карьера, когда из леса вышел мужчина и начал стрелять в сторону компании.

В результате нападения двое мужчин получили ранения, один из них, 27-летний парень, позднее скончался в больнице.

Полиция задержала стрелка. Им оказался 53-летний местный житель. Он был пьян, у него изъяли оружие. О мотивах агрессора не сообщается. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье задержали заказчика громкого заказного убийства.